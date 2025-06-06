Düzce'de Kurban Kesiminde 92 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kurban Kesiminde 92 Yaralı

Düzce\'de Kurban Kesiminde 92 Yaralı
06.06.2025 09:47
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Düzce'de kurban kesimi sırasında 92 kişi yaralandı, hastanelere başvurdu ve tedavi edildi.

Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 92 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise, "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kurban Kesiminde 92 Yaralı - Son Dakika

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