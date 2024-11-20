Düzce'de Narkotik Uygulaması

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Narkotik köpekli uygulamada araçlar didik didik arandı

DÜZCE - İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler, şehir merkezinde geniş kapsamlı uygulama yaptı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamalarda araçlar didik didik aranırken, ekipler halk otobüslerinde yolculara GBT sorgusu yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele, trafik tescil denetleme ile çevik kuvvet şube müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde geniş kapsamlı uygulama yapıldı. Araçlar, narkotik köpeği tarafından didik didik aranırken, trafik ekipleri de sürücülerin ve araçların belge kontrollerini yaptı. Ayrıca asayiş şube müdürlüğü ekipleri ise şahısların GBT sorgularını yaparak aranıp aranmadıklarına baktı.

Polis ekipleri ve mahalle bekçileri ayrıca halk otobüslerinde bulunan vatandaşların da GBT sorgularını yaptı.