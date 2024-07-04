Düzce'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Bolu'ya seyir halinde olan Vedat Aytemiz idaresindeki 34 LK 4602 plakalı Fiat marka otomobil Kaynaşlı Viyadükler mevkiinde motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek araçtan ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev topuna dönen araçtaki yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?