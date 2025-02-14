Düzce\'de Pazar Yerinde Sıkı Denetimler Devam Ediyor

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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Pazar yerinde yaptıkları denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, hijyen standartları, işgaliye düzeni ve tartı denetimlerine kadar her detayı inceleniyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde sıkı denetimlere devam ediyor. Hem vatandaşların sağlığı hem de esnafın düzeni için kurallara uyulmasını titizlikle sağlıyoruz. Ekipler, fiyat etiketi kontrolünden hijyen standartlarına, işgaliye düzeninden tartı denetimlerine kadar her detay tek tek inceleniyor. - DÜZCE