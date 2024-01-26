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Düzce'de durdurulan tırda sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de durdurulan tırda sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada, 96 koli içerisinde 768 kilo sahte bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce\'de durdurulan tırda sahte bandrollü tütün ele geçirildi
26.01.2024 - 17:24,
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinden 96 koli sahte bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan Adıyaman plakalı tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada 96 koli içerisinde 768 kilo sahte bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Tır sürücüsü şüpheli hakkında gerekli adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de durdurulan tırda sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika


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