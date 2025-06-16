Düzce\'de Şehirlerarası Otobüs Terminaline Kapsamlı Denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Terminalde hizmet veren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallar hatırlatılırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde yapılan planlama dahilinde periyotlarla şehirlerarası otobüs terminaline yönelik düzenlenen denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin de katılımlarıyla yapıldı. Ekipler, bilet satış gişeleri başta olmak üzere dükkanlar ve taksi yazıhanesinde evrak incelemesi gerçekleştirirken, ayrıca terminal içerisinde belirlenen kurallara uyulması noktasında esnaflar bilgilendirildi.

Şehirlerarası otobüsleri hareket saatlerinde uymaları ve otogar dışı yolcu indirip bindirmemeleri konusunda uyaran ekipler, hem firma hem de araç sahiplerine cezai yaptırımla karşılaşmamaları için yazılı tebligatta bulunarak kuralları hatırlattı. - DÜZCE