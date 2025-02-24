Düzce'de Trafik Denetimleri: 79 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimleri: 79 Araç Men Edildi

Düzce\'de Trafik Denetimleri: 79 Araç Men Edildi

Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 11.400 araç kontrol edildi, 79 araç trafikten men oldu.

24.02.2025 12:26
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DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 bin 400 araç, 510 motosiklet denetlenirken 79 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 17- 23 Şubat tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 11 bin 400 araç, 510 motosiklet ve 207 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 306 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 11 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 79 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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