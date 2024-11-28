Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çilimli'de jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

28.11.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Çilimli ilçesi Kiraztarla köyünde hırsızlık olayı ilgili olarak jandarma unsurları çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen H.K. ve T.C. isimli şahıslar yakalandı. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek H.K. isimli şahsın ikametinde gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapıldı. Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Köpek Unsuru, JASAT Timi ve Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan ev aramasında 36 adet lyrıca, 3 gram kubar esrar, 2 gram kokain, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, Narkotik, Politika, Çilimli, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 23:58:55. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.