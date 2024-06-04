Düzce'de yapılan denetimlerde binlerce araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 13 bin 317 araç, 594 motosiklet ve 25 okul servisi denetlenirken, kusurlu görülen 2 bin 702 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce'de trafik ekipleri tarafından 27 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 13 bin 317 araç, 594 motosiklet ve 25 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 2 bin 702 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 25 sürücüye alkolden işlem yapılırken, 62 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE