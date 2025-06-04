Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı

İstanbul Avcılar'da bir servise çarpan şehir magandası aracının hasar aldığı görünce çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı.

İstanbul'da E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir servise çarpan okul minibüsünün şoförü, ortalığı birbirine kattı.

HEM ÇARPTI HEM BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre tali yoldan süratli şekilde yola çıkan okul minibüsünün şoförü, şeridinde ilerleyen bir işyeri servisine çarptı. Aracında ufak çaplı maddi hasar oluşan trafik magandası, o anlarda korna çalarak tepki gösteren servis şoförüne küfür etmeye başladı. Bıçak ile araçtan inen şahıs, diğer sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.