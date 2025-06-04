Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı
04.06.2025 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı
Haber Videosu

İstanbul Avcılar'da bir servise çarpan şehir magandası aracının hasar aldığı görünce çılgına döndü. Maganda, çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırarak darp etmeye çalıştı.

İstanbul Avcılar'da bir servise çarpan şehir magandası aracının hasar aldığı görünce çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı.

İstanbul'da E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde seyir halindeki bir servise çarpan okul minibüsünün şoförü, ortalığı birbirine kattı.

HEM ÇARPTI HEM BIÇAKLA SALDIRDI

İddiaya göre tali yoldan süratli şekilde yola çıkan okul minibüsünün şoförü, şeridinde ilerleyen bir işyeri servisine çarptı. Aracında ufak çaplı maddi hasar oluşan trafik magandası, o anlarda korna çalarak tepki gösteren servis şoförüne küfür etmeye başladı. Bıçak ile araçtan inen şahıs, diğer sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Politika, Avcılar, 3-sayfa, trafik, Kaza, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Omer Kendi:
    istanbul cok kalabalik artik adim aricak yer yok , acilen diger sehirlerin gelistirilmesi gerek 5 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu boş haberleri vermeyin artık moralimiz bozuluyor piskolojimiz bozuluyor Bayramda yola çıkacağız İyi düşünelim güzel olsun 3 1 Yanıtla
  • kamil erol:
    istanbul artık bitti biran önce terk etmek en doğrusu ya imsana ya arabaya yada motora çarpmadan yolda gitmek zorlaştı hindistana çeyrek var 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore’de Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung seçildi Güney Kore'de Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung seçildi
Okan Buruk’tan Jose Mourinho, gelecek ve gidecekler için açıklama Okan Buruk'tan Jose Mourinho, gelecek ve gidecekler için açıklama
Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı Balıkesir Valiliği, bir okulda çiçek hastalığı sebebiyle eğitime ara verildiği iddiasını yalanladı
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
Abouabakar’da sürpriz gelişme Hiç beklenmedik bir yere gidebilir Abouabakar'da sürpriz gelişme! Hiç beklenmedik bir yere gidebilir
Eski nişanlısının sokak ortasında bacağından vurduğu Asel: Can güvenliğim yok Eski nişanlısının sokak ortasında bacağından vurduğu Asel: Can güvenliğim yok
Anlaşma tamam Modric’in yeni takımı belli oldu Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev’e 11 yıl 6 ay hapis cezası Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Atambayev'e 11 yıl 6 ay hapis cezası
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi yaralandı Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçakladı Annesiyle boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçakladı

19:54
Putin’den Trump’a: Ukrayna’nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor
19:14
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
18:58
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi
15:54
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
08:15
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet
Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet
08:01
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
07:40
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
07:32
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
04:16
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
02:32
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
02:29
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 20:13:35. #7.11#
SON DAKİKA: Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.