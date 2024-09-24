E-5\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

3.Sayfa

E-5 karayolunda ölümlü motosiklet kazası

İSTANBUL - Bahçelievler E-5 Karayolu Çobançeşme mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza sabah saatlerinde E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MK 0882 plakalı motosikletin sürücüsü Ali Elevi seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bariyerlere kafasını çarpan Elevi'nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi.