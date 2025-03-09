Ece Gürel'in Metro Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Ece Gürel'in Metro Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hipotermi nedeniyle yaşamını yitiren mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri bulundu.

09.03.2025 15:43
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Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.

Belgrad ormanında kaybolan ve 4. gün sonunda ekiplerin çalışması sonucu bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürerken, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ece Gürel'in kaybolduğu 2 Mart Pazar günü Mecidiyeköy metro istasyonunu kullandığı görüldü. Turnikelerden geçen Ece Gürel'in yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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