Ece Üner'e Yurt Dışına Çıkış Yasağı!

Gazeteci Ece Üner, sosyal medyadaki bir gönderiye "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yorumu üzerine hakkında başlatılan resen soruşturma çerçevesinde, savcılıkta ifade verdi. Üner, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Ece Üner hakkında, sosyal medyada paylaşılan bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki yorumu üzerine Üner hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Üner hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Bunun üzerine, polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta yaklaşık 40 dakika ifade veren Üner, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma şekline adli kontrol' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Üner, çıkarıldığı hakimlikçe, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL