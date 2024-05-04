Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Gereksiz Aramalar - Son Dakika
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Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Gereksiz Aramalar

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne Gelen Gereksiz Aramalar

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların yüzde 58'i gereksiz aramalardan oluşurken, arayanların talepleri ise dikkat çekti. Arka Sokaklar dizisindeki 'Rıza Baba'ya ulaşmak isteyen, mezarlığa ambulans çağıran, hayvanı için ambulans talep eden ve döner siparişi vermek isteyenlerin çağrıları pes dedirtti. Çağrı merkezi yetkilileri, asılsız ihbarda bulunanlara idari para cezası uygulandığını belirtti.

04.05.2024 13:51
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Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 58'i gereksiz aramalardan oluşurken, arayanların talepleri ise "pes" dedirtti. 112'yi arayarak, Arka Sokaklar dizisindeki 'Rıza Babaya' ulaşmak isteyen, çok ölü var diyerek mezarlığa ambulans çağıran, hastalanan hayvanı için ambulans talebinde bulunan, acıktığı için döner ve ayran siparişi vermek isteyen, eşinin takip edilmesini düşünen, tartıştığı sevgilisinin 112 tarafından aranmasını talep eden ve çocuğuna doğum günü sürprizi için evin önüne acil müdahale ekibi çağıranlar bu kadar da olmaz dedirtti.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42'si vakaya dönüşmedi. Çağrı merkezini arayanların talepleri ise "pes" dedirtti.

Eşlerinin ve sevgililerinin takip edilmelerini istediler

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112'yi arayıp "Burada çok ölü var" ihbarında bulunduğunu söyledi. Ayrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112'yi aradığını anlatan Şeyma Nur Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.

Döner siparişi vermek ve Arka Sokaklardaki 'Rıza Babaya' bağlanmak istedi

Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar, yemek siparişi vermek isteyenlerin 112'yi aradığını söyledi. Geçen gün bir vatandaşın '2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için' 112'yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca 'Rıza Baba' karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu'ya ulaşmak isteyenlerin de 112'yi aradığını açıkladı.

Hastalanan hayvanı için ambulans istedi

Çağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112'yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da, telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi.

1980 lira idari para cezası uygulanıyor

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Pes dedirten çağrılar

112'ye gelen pes dedirten çağrılardan bazıları şunlar; "Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Soylu'ya beni aktarır mısınız?", Çocuğumun doğum günü, evin önüne ambulans, polis, jandarma, itfaiye aracı gönderir misiniz?", "2 döner 2 ayran siparişi vermek istiyorum","Burada çok ölü var, neredesiniz? mezarlıkta", "Hayvanım hastalandı ambulans gönderir misiniz?", "Eşim evden çıktı takip edilmesini istiyorum", "Sevgilim telefonlarıma cevap vermiyor, arayabilir misiniz?", "Telefonum bozuldu nasıl açabilirim?" - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Gereksiz Aramalar - Son Dakika

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