Edirne'de 7 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 7 göçmen yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada 4 bin 322 kişi sorgulanırken, 7 göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı. Uygulamada ayrıca 113 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi ve 52 iş yerine cezai işlem uygulandı. 6 Suriye uyruklu ve 1 Cezayir uyruklu göçmen ise yakalandıktan sonra Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

31.05.2024 00:28
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Edirne'de 7 göçmen yakalandı

EDİRNE - Edirne'de 505 personelin katılımıyla gerçekleştirilen şok uygulamada 4 bin 322 şahıs sorgulanırken, 7 göçmen ve aranan 5 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak 46 noktada 505 polisin katılımıyla şok uygulama yapıldı. 4 bin 322 şahsın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş ekipleriyle birlikte trafik ekipleri de uygulamaya destek verdi. Bin 40 aracın kontrol edildiği uygulamada 113 araç sürücüsüne 224 bin 169 lira idari para cezası kesildi. Evrak eksikliği tespit edilen 1 araç ve 1 motosiklet trafikten men edilirken, 4 sürücünün de belgesine el konuldu.

Denetimlerin bir diğer adresi de iş yerleri oldu. Umuma açık 52 iş yerinden gerçekleştirilen kontrolde 4 iş yerine 54 bin 128 para cezası kesildi. Kapalı alanda sigara içen 16 şahsa 15 bin 632 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca uygulama, 6 Suriye uyruklu ve 1 Cezayir uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 7 göçmen yakalandı - Son Dakika

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