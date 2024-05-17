Edirne'de Anabacı Caddesi'nde Şok Trafik Denetimi - Son Dakika
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Edirne'de Anabacı Caddesi'nde Şok Trafik Denetimi

Edirne\'de Anabacı Caddesi\'nde Şok Trafik Denetimi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde trafik polisleri Anabacı Caddesi'nde şok trafik denetimi gerçekleştirdi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarıyla yüksek ses müzik, abart egzoz, cam filimi kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı.

17.05.2024 15:54
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde öğle saatlerinde trafik polisleri şehrin kilit noktalarından biri olan Anabacı Caddesi üzerinde şok trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik kontrollerini sıklaştırdı. Araçlarıyla yüksek ses müzik, abart egzoz, cam filimi kullanan sürücülere göz açtırılmıyor. Trafik polisi ekipleri öğle saatlerinde, Anabacı Caddesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat boyunca yapılan uygulamada araçlar denetlendi. Motosiklet sürücülerinin de yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Edirne'de Anabacı Caddesi'nde Şok Trafik Denetimi - Son Dakika
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