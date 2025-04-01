Edirne'de Arkadaşını Bıçakladı

Edirne'de bayramda arkadaşını boğazından bıçakladı

EDİRNE - Edirne'de otomobilde ilerleyen iki arkadaşın arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, 1 kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde TOKİ Konutları yol güzergahında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 59 UK 202 plakalı otomobilde tartışan H.K. ile U.T'nin arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Otomobil içerisinde kavga eden iki arkadaştan H.K., bıçakla arkadaşını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan U.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.