Edirne'de bir apartmanın bahçesinde bulunan 4 bisiklet, çocuklar tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde bulunan 4 bisiklet, 2 çocuk tarafından çalındı. Bisikletlerinin bahçede olmadığını ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde çalındıklarını gören mağdur, karakola giderek suç duyurusunda bulundu.
Polis, çocuk hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Bisiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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