Edirne\'de devrilen kamyonun sürücüsü bulunamadı

Edirne'de devrilen kamyon ihbarı alan itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin intikal ettiği olay yerinde, uzun uğraşlara rağmen sürücü bulunamadı.

Olay, Edirne Ticaret Borsası yakınlarında bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne köy yolunda tarla alanında yük ile dolu bir kamyonun devrildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler devrilen kamyonda yaptığı aramada sürücüye rastlamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE