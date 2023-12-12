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Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü bulunamadı - Son Dakika
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Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü bulunamadı

Edirne Ticaret Borsası yakınlarında bir tarlada meydana gelen kazada, devrilen kamyonun sürücüsü uzun uğraşlara rağmen bulunamadı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti ve arama çalışmaları başlatıldı.

Edirne\'de devrilen kamyonun sürücüsü bulunamadı
12.12.2023 - 21:29,
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Edirne'de devrilen kamyon ihbarı alan itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin intikal ettiği olay yerinde, uzun uğraşlara rağmen sürücü bulunamadı.

Olay, Edirne Ticaret Borsası yakınlarında bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne köy yolunda tarla alanında yük ile dolu bir kamyonun devrildiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler devrilen kamyonda yaptığı aramada sürücüye rastlamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Edirne, İtfaiye, Trafik, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü bulunamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de devrilen kamyonun sürücüsü bulunamadı - Son Dakika
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