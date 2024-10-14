Edirne\'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Şaban Tepe Hayatını Kaybetti

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Edirne'nin Keşan ilçesinde 20 Eylül günü elektrikli bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Şaban Tepe, 21 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre; 20 Eylül 2024 tarihinde, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinden Rasim Ergene Caddesi istikametine giden B.Y. (24) yönetimindeki elektrikli motosikletin Keşan Belediyesi hizmet binası giriş kapısı önünde çarpması sonucu başını yere vurarak ağır yaralanan Şaban Tepe, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tepe, 21 günlük sonra tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. - EDİRNE