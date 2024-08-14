Edirne'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Edirne'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Edirne\'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Edirne'de polis ve il göç idaresi ekipleri tarafından yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı. Kontrollerde şüpheli araçlar didik aranırken, alkolü sürücülere ise idari para cezası uygulandı.

14.08.2024 11:50
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Edirne'de polis ve il göç idaresi ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı.

Edirne İl Göç İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçaklığıyla mücadelesi sürüyor. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Noktası ekibi, araç içerisinde yabancı uyruklu kişilerin kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde şüpheli araçlar didik aranırken, alkolü sürücülere ise idari para cezası uygulandı. Uygulamaya, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Kaçak göçle ilgili denetimlerin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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