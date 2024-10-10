Edirne'de Gündüz Silahlı Çatışma

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Edirne'de gündüz vakti silahlı çatışma: Yaralının yere yığıldığı anlar kamerada

EDİRNE - Edirne'de gündüz vakti meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi yaralanırken, yaralının yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı. Saldırganlar, olayın ardından kaçarken yakalandı.

Ayşekadın semtinde öğle saatlerinde yaşanan silahlı çatışma mahalle sakinlerini korkuttu. İki grup arasında çıkan kavga kısa süreliğine yatışmış olsa da, daha sonra çatışmaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı olayda bir kişi vuruldu.

Olay, Talatpaşa Caddesi'nde saat 14.00 sularında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve gruplar silah çekerek birbirine ateş açtı. U.K. tarafından vurulan O.D., motosikletiyle Ayşekadın durağına kadar gelerek yere düştü. 112 acil sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı hastaneye kaldırdı. Saldırgan U.K., Göçmen Çeşme Sokak'ta kaçarken polis ekipleri tarafından yakalanarak Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.