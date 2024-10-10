Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Edirne'de polis, otomobilin arka koltuğuna gizlenen 2 Suriye uyruklu göçmeni yakaladı.

10.10.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'den yurt dışına kaçmak için ölümü bile göze alarak otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 2 Suriye uyruklu şahıs polis ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler birbirinden ilginç kaçış planları denese de yakayı ele veriyorlar. Göçmenlerin pes dedirten kaçış planı polis ekiplerinin dikkati sayesinde bozuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezindeki koordineli çalışma çerçevesinde bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramada aracın arka koltuğunun taban kısmında zula içine gizlenmiş vaziyette 2 Suriye uyruklu erkek şahıs olduğu tespit edildi.

Göçmenlerin gizlendikleri koltuğun altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan R.A ve C.O isimli 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Yerel Haberler, Politika, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Göçmen, edirne, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.