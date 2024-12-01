Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlaması sebebiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince uygulama yapıldı.
Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başladı. Yaşanan kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kış lastiği uygulaması yaptı.
Selimiye Meydanı önündeki cepte gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri araçları tek tek durdurup, kontrol ettikleri lastiklerde ölçüm yaptı. Uygulamalarda, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırdığı görüldü.
Trafik ekipleri, aracında kış lastiği bulunan sürücülere teşekkür ederek, lastik değişimi yaptırmayanlara da uyarıda bulundu. Uygulamada 219 araç kontrol edildi, kış lastiği takmadığı belirlenen 3 ticari araca cezai işlem uygulandı.
Kış lastiği zorunluluğu 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Kış Lastiği Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?