Edirne'de Otomobille Traktör Çarpıştı

Edirne'de otomobile çarpışan traktör yan yattı
EDİRNE - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında arabayla çarpışan traktör yan yattı.
Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. İddialara göre, Murat D. İdaresindeki 22 AAC 503 plakalı otomobil ile 22 AL 281 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü yaralanmadıklarını belirterek tedaviyi kabul etmedi.
Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alarak, trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı.
Traktör ve aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
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