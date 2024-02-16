Edirne\'de polis memuru eski eşi tarafından öldürüldü

Edirne'de komiser eski eşi tarafından öldürülen polis memuru Sevda Kuş, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam Kocasinan Mahallesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda Kuş'un oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., tabancayla Sevda Kuş'a ateş etti. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Kuş yaralandı, Ali Y. ise evden yaya olarak kaçtı.
1 çocuk annesi Kuş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Y. ise, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Sevda Kuş'un cenaze töreni Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Merkez Camii'nde yapıldı. Törene, Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin ile çok sayıda polis memuru ve vatandaşlar katıldı. Kuş'un naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ
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