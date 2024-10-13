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Edirne'de polise yumruklu saldırı: 1 polis yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE - Edirnespor- Zonguldak Kömürspor maçında, polise yumrukla saldıran ve küfür eden Zonguldak Kömürspor taraftarı 2 şüpheli gözaltına alındı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor, bugün evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'a 1-0 yenildi. Zonguldak Kömürspor taraftarlarının polise küfür ve hakaretlerde bulunması, maçta gergin anların yaşanmasına neden oldu. Zonguldak Kömürspor taraftarlarından biri, kendisine uyarılarda bulunan polise yumrukla saldırdı. Gözünden yaralanan polis, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili iki şüpheli taraftar gözaltına alındı.