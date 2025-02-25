Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin elindeki siyah poşette 163 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yeninmescit Mahallesi Kayalıdere Sokak'ta durumundan şüphelendikleri S.C.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin elinde bulunan siyah poşette yaptıkları incelemede, 163 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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