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Edirne'de yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi - Son Dakika
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Edirne'de yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi

Edirne kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda kazaları beraberinde getirirken, tarihi mekanlar da gözden kayboldu. Görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşüren sis, beraberinde kazaları da peş peşe getirdi. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii ve Eski Camii yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Vatandaşlar, sisli hava sebebiyle trafikteki sürücülerin ilerlemekte zorlandığını ifade etti. Sisin etkili olduğu sabah saatlerinde eski Kırklareli Kavşağı'nda bir otomobilin kazası görenleri hayrete düşürdü. Yoğun sis sebebiyle 59 RC 586 plakalı otomobil sürücünün görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle yön tabelasının direğine çarptı. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri sürücünün olay yerinde olmadığını ve ayrıldığını öğrendi. Öte yandan yerlerin ıslak olmasından dolayı Elif Su K. idaresindeki 22 DK 113 plakalı motosiklet bayır aşağı yere düşerek yaralandı. Yaralanan Elif Su K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de önlem aldı.

21.12.2023 - 23:53,
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Edirne'de yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi

EDİRNE - Edirne kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımda kazaları beraberinde getirirken, tarihi mekanlar da gözden kayboldu.

Görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşüren sis, beraberinde kazaları da peş peşe getirdi. Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii ve Eski Camii yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu.

Vatandaşlar, sisli hava sebebiyle trafikteki sürücülerin ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

"Kazalar art arda geldi"

Sisin etkili olduğu sabah saatlerinde eski Kırklareli Kavşağı'nda bir otomobilin kazası görenleri hayrete düşürdü. Yoğun sis sebebiyle 59 RC 586 plakalı otomobil sürücünün görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle yön tabelasının direğine çarptı. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri sürücünün olay yerinde olmadığını ve ayrıldığını öğrendi.

Öte yandan yerlerin ıslak olmasından dolayı Elif Su K. idaresindeki 22 DK 113 plakalı motosiklet bayır aşağı yere düşerek yaralandı. Yaralanan Elif Su K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri de önlem aldı.

Edirne\'de yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de yoğun sis kazaları da beraberinde getirdi - Son Dakika


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