Edremit'te trafik kazası kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çanakkale-Balıkesir kara yolu Kipa AVM mevkiinde meydana geldi. İ.D.G. idaresindeki 17 RH 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi.

Kazada sürücü İ.D.G. ile araçta yolcu olarak bulunan I.A.A. hafif yaralandı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.