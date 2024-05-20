Eğirdir Gölünde 7 El Bombası Bulundu - Son Dakika
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Eğirdir Gölünde 7 El Bombası Bulundu

Eğirdir Gölünde 7 El Bombası Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında yapılan incelemede, gölde 7 adet el bombası tespit edildi. Güvenlik önlemleri alınarak plaj kapatıldı ve İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanları bekleniyor.

20.05.2024 13:47
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir gölünde 7 adet el bombası olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, bombaların çıkarılması için uzman ekip istedi.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

Öte yandan, suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da yine aynı bölgede 11 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edilmişti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölünde 7 El Bombası Bulundu - Son Dakika

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