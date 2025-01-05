Ehliyetsiz sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç. ortalığı birbirine kattı.
R.Ç. kullandığı 34 JT 7361 plakalı araçla Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde 8 araca çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği sürücü kaçmaya çalıştı. Otomobillere vura vura ilerleyen sürücü, kaldırıma çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yakalanan ehliyetsiz sürücüye 37 bin 354 lira para cezası kesildi. Sürücü hakkında idari işlem başlatıldı.
Aracı hasar gören Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı girmiş sokağa. Ben de sesler duydum aşağı indim. Aşağı vura vura gelmiş. Benim aracım da biraz hasar gördü. Polis geldi tutanak tutuldu" ifadelerini kullandı.
Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, ehliyetsiz sürücünün otomobillere çarparak ilerlediği, vatandaşların da, "Ne yapıyorsun ulan, hey" diyerek tepki gösterdiği anlar yer aldı.
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