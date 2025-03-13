Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasından kaçarken kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçenin birçok yerinde olduğu gibi, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan 16 BLU plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Polise de çarpıp kaçan sürücü, hızla sokak aralarında ilerlerken, trafiği ve yayaları da tehlikeye attı.

Kovalamaca sırasında kontrolden çıkan motosiklet devrilince yakalanan sürücü Arda Ö. (18) hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 18 bin 706 lira cezai işlem uygulandı.

Kaza sonrası vatandaşlar ve polis arasında da ilginç diyaloglar yaşandı. O anlar da kameraya yansıdı - BURSA