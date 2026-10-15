Dron kamerası yakaladı: Denetim noktasında sürücüyle yolcu yer değiştirdi, ceza 80 bin lira

Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü, aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşırken, yolcu koltuğundaki kişi direksiyona geçti. Denetimden kaçmak için yapılan bu hamle dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.

SÜRÜCÜ İNDİ, YOLCU DİREKSİYONA GEÇTİ

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama noktasını fark eden sürücü, aracını durdurup aşağı indi. Hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak uzaklaşmaya başlayan sürücünün yerine ise yolcu koltuğundaki kişi geçti. 2 kişinin denetimden kurtulmak için yaptığı bu hamle, havadan takip yapan dron tarafından saniye saniye kaydedildi.

EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Görüntüleri inceleyen polis ekiplerince yapılan kontrolde, araçtan inen kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.