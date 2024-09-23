Ehliyetsiz Sürücüye 28 Bin TL Ceza

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklete standart dışında plaka takıldığı tespit edilirken, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 28 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa'da motosiklet sürücülerine yönelik sıkı denetimlerine devam ediyor. İlçede gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan C.Z. idaresindeki 07 UR 372 plakalı motosiklete standart dışında plaka takıldığı, takılan plakanın ise bir ip yardımıyla askıya alındığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ise motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye standart dışında plaka takmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 28 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ANTALYA