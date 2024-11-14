Ekim Apartmanı Davası Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'daki Ekim Apartmanı davasında, tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çukurova ilçesindeki Ekim Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılmış, apartmanda 42 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan apartmanın müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile o dönem işleri nedeniyle Karadağ'da bulunan, binanın teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlamasıyla Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Duruşmaya, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt Akkaya, diğer tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç ile Cem Akkaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatlarının yer aldığı duruşmada Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti.

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, duruşmayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA