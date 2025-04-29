Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı - Son Dakika
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Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kahvaltı yapmak için zincir marketten ekmek alan ailenin ekmeğinden çivi çıktı. Eşinin ekmeği yediği esnada çivinin ağzına geldiğini ifade eden Mehmet Bozar, ''Çivinin üzerinde dikkatli bakılınca hamurun yapışıp pişmiş vaziyetteydi.'' dedi.

29.04.2025 14:19
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir aile, zincir marketten aldıkları ekmeğin içinden çıkan inşaat çivisi ile şok oldu. Eşinin yemek yerken çiviyi fark ettiğini belirten Mehmet Bozar, durumu yetkililere bildirdi.

EKMEĞİN İÇİNDEN İNŞAAT ÇİVİSİ ÇIKTI

Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşayan Mehmet Bozar ve ailesi sabah kahvaltısı yapmak istediği esnada başlarına talihsiz bir olay geldi. Zincir marketten alınan ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktı. Ekmeğin içerisinde inşaat çivisinin gözükmediğini ifade eden Mehmet Bozar, yaşananlara tepki gösterdi. Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulunan ihbar eden Bozar, kısa sürede bölgeye gelen ilçe tarım ekiplerine çiviyi teslim etti.

Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı

"EŞİM TOST YERKEN ÇİVİ AĞZINA GELDİ"

Eşinin yemek yediği esnada ekmeğin içerisinden inşaat çivisi çıktığını ifade eden Mehmet Bozar, "Geçen Cumartesi çocuğu zincir marketlerden birine gönderdim. Sabah kahvaltıda tost yapmak istedik. Ekmeğin ne üstünden ne de altından görmeyeceğimiz şekilde içinden çivi çıktı. Eşim tostu yemek isterken inşaat çivisi ağzına geldi. Çiviyi çıkartıp yetkililere teslim ettik. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyorum. İnşaat çivisi çıktı. Çivinin üzerinde dikkatli bakılınca hamurun yapışıp pişmiş vaziyetteydi. Yetkililer benden çiviyi ve ekmeği istediler. Ben Tarım Müdürlüğüne teslim ettim. Eşim çiviyi yutabilirdi veya kötü sonuçlar olabilirdi. Allah'tan eşim çiviyi yutmadan fark edip çıkarttı" ifadelerini kullandı.

Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı - Son Dakika

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