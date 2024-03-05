Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada 24 kilo 650 gram eroin ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede doğu illerinden batı illerine ve büyükşehirlere uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara ve araçlara yönelik yapılan operasyonda; kurye olarak kullanılan T.D.'nin kullandığı kiralık araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, 48 parça halinde toplam 24 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Devam eden çalışmalarda, şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi temin ettiği ve uyuşturucu sevkiyatındaki organizasyondan sorumlu olduğu değerlendirilen şüpheliler M.E. H.O. ve M.K., Van'da düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da 24 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri tespit edildi ve gözaltına alındılar. Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., polis memurlarını tehdit ederek market görevlisine hakaret etti. Onur D., görevinden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmaması facianın önüne geçti.
Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı. Alzaymır hastası olan Osman Yoğurtoğlu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen cesedi görünce durumu polise bildirdi. Sualtı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yoğurtoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ceset, sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması nedeniyle kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Ölen adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Sultangazi'de bir iş merkezine gelen maskeli 4 kişi, bekçiyi rehin alarak işyeri sahibinin ofisine çıktı. Ancak işyeri sahibinin olmadığını görünce bekçiyi bırakarak kaçtılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Elmacıoğlu isimli restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.
Şarkıcı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında eski eşinin kendisine el kaldırması üzerine kocasını dövdüğünü açıkladı. Akay, yaşadığı olayları paylaşarak, ailede şiddetin olmadığını ve kendisine el kaldıran birini boşayacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece'de park halindeki bir araçta hareketsiz yatan bir kişi kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kimliği Mesut Özkol olarak belirlendi. Araçta bulunan silahla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?