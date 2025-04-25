Elazığ'da Adliye Önünde Kavga

Elazığ'da adliye önünde gruplar birbirine girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da adliye binası önünde iki grup arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ Adliye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma çıkan iki grup bir anda kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.