Elazığ\'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de bulunduğu 25 kişi yaralandı.

VALİ HATİPOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.