Elazığ'da Çeşitli Unvanlar Kullanarak Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli unvanlar kullanmak suretiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, çeşitli unvanlar kullanmak suretiyle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ