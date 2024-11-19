Elazığ'da Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Elazığ'da Drift Atan Sürücüye Ceza

Elazığ\'da Drift Atan Sürücüye Ceza

Elazığ'da ters yönde drift atan sürücüye 48 bin 936 lira ceza kesildi, ehliyeti 2 ay geri alındı.

19.11.2024 13:00
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Elazığ'da Tofaş Şahin otomobiliyle ters yöne girerek drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konurken, toplamda 48 bin 936 lira ceza kesildi.

Olay, dün merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, akan trafikte ters yönde drift atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kendi ekseninde dönen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında araç bağlanarak otoparka çekilirken sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el kondu. Aynı zamanda drift atma, abartı egzoz ve ters yön ihlalinden toplamda 48 bin 936 lira para cezası kesildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Drift Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika

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