Elazığ\'da Gasp Şüphelileri Tutuklandı

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Elazığ'da vatandaşları gasp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, 15-19 Ekim 2024 tarihlerinde kentte meydana gelen iki ayrı faili meçhul yağma olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde saha ve kamera çalışmalarının ardından 4 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından çaldıkları 1 adet cep telefonu, 3 adet kredi kartı ve 1 adet altın yüzük ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ