Elazığ'da İstanbul'daki yapı denetim belgeleri otogarda imzalandı - Son Dakika
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Elazığ'da İstanbul'daki yapı denetim belgeleri otogarda imzalandı

Elazığ'da inşaat mühendisinin İstanbul'daki yapı denetim belgelerini, Elazığ otogarında imzaladığı görüntülendi. Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, denetçi o tarihlerde ağabeyinin vefatı nedeni ile Elazığ'da bulunduğunu, bu imzaları masa başında da atabileceğini kaydetti.

06.08.2024 11:06
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Elazığ'da inşaat mühendisinin İstanbul'daki yapı denetim belgelerini, Elazığ otogarında imzaladığı görüntülendi. Şikayet üzerine soruşturma başlatılırken, denetçi o tarihlerde ağabeyinin vefatı nedeni ile Elazığ'da bulunduğunu, bu imzaları masa başında da atabileceğini kaydetti.

İddiaya göre, inşaat mühendisi, İstanbul'daki yapıların belgelerini kargo yoluyla aldı. İlgili belgeleri imzalayıp, yine kargo ile ilgili firmaya geri gönderen inşaat mühendisinin bu işlemleri Elazığ otogarında gerçekleştirdiği görüntülendi. Mühendisin, inşaat sektöründe güvenliği ve kaliteyi tehlikeye attığı şikayeti üzerine, konu hakkında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, inşaat mühendisi, "Firmada part-time çalışıyorum. Uygulama projesi kontrolü olduğu zaman tam gün orada olmak lazım, inşaatta bulunmak lazım. Ben projeciyim, bundan dolayı inşaatta olma zorunluluğum yok. Önüme gelir, hata var mı sıkıntı var mı, uygun mu bakarız. Bunu masa başında da yapabiliriz. Bahsedilen gün ağabeyimin vefatı nedeni ile Elazığ'a geldim. Projeyi kontrol ettiğimi, imzanın bana ait olduğuna ilişkin bilgi olarak yazı çektirdim. Bu bir suç değildir. Sorumluluğumu yerine getiriyorum anlamına gelir. Masaüstü çalışıyorum ve kağıt kontrolü yapıyorum. Benim şantiyede bulunma zorunluluğum yok. Proje hazırlanır, kurumlardan geçer, sonra bize gelir biz de kontrol ederiz, şartları sağlıyorsa imzalarız. Kontrolümüzde engeli yoktur imzası atarız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İstanbul, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da İstanbul'daki yapı denetim belgeleri otogarda imzalandı - Son Dakika

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