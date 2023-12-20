Elazığ\'da jandarma ekipleri öğrencilere ve servis araç şoförlerine trafik eğitimi verdi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ve servis araç şoförlerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından servis araç şoförü ve öğrencilere trafik eğitim semineri verildi. Seminerde, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi.

Ayrıca öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. - ELAZIĞ