Elazığ\'da Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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