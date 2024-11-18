Elazığ\'da Kaza: 1 Yaralı

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Elazığ'da hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ