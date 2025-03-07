Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı

Elazığ\'da Kaza: 3 Yaralı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, aydınlatma direğine çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

07.03.2025 14:35
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AFB 969 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilde sürücü ve iki çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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