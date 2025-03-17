Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DM 833 ile 23 DN 533 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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