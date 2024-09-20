Elazığ\'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

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Polis ekipleri okul önlerinde göz açtırmıyor

Elazığ'da okul önleri denetimlerle daha güvende

ELAZIĞ - Elazığ'da eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 223 okulun önünde denetimlerini sürdürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başladı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarına sürdürüyor. Ekipler, il merkezinde bulunan 233 okulun önü ve çevresini bir an olsun boş bırakmıyor. Bu çerçevede Hazar Anadolu Lisesi başta olmak üzere okulların önünde denetim yapıldı. Ekipler tarafından okul önünden geçen araçlar ve şahıslar durdurularak tek tek sorgulandı. Servis araçlarının da geniş kapsamlı denetlendiği uygulamaya trafik, narkotik ve motosikletli polis timleri de katıldı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde süreceği kaydedildi.