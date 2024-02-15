Elazığ'da Okul Önlerinde Polis Denetimi - Son Dakika
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Elazığ'da Okul Önlerinde Polis Denetimi

Elazığ\'da Okul Önlerinde Polis Denetimi

Elazığ'da polis ekipleri, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde yapılan uygulama ve denetimlerin çocukların güvenliği açısından devam edeceği belirtildi.

15.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Elazığ'da polis ekiplerince okul önlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü olarak geleceğin teminatı çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Atatürk Anadolu Lisesi, Balakgazi Anadolu Lisesi ve Hıdır Sever Anadolu Lisesi okul önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetimler yapıldı. Çocukların güvenliği açısından uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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